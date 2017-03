Ai microfoni di Premium Sport, il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha affrontato diversi argomenti, a partire dalla sconfitta subita contro la Roma, fino a toccare il futuro di Stefano Pioli:



"Lo abbiamo sempre detto anche dopo la striscia positiva: dobbiamo guardare in casa nostra e alla fine vedremo se qualcuno avrà fatto meglio di noi. Se la permanenza di Pioli è legata al terzo posto? Non devo neanche rispondere a queste cose. Mettere in dubbio Pioli dopo aver perso una partita, succede solo in Italia. La normalità non fa vendere, invece a noi interessa. Stiamo costruendo con lui il futuro. Pioli ha un contratto e non scade a giugno. Ma in estate potremmo anche sederci insieme e pensare al rinnovo. Il mister è sereno e lavora bene. Contro la Roma qualcosa abbiamo sbagliato, anche se alcuni episodi non ci sono stati favorevoli. Ma comunque abbiamo fatto una gara non da Inter ed è giusto prendersi le proprie responsabilità. Per vincere contro il Cagliari non dobbiamo ripetere gli stessi errori, perché da campi simili non si esce vincitori senza dare il 100%. Se in questa squadra mancano giocatori di spessore e leadership? Non si inventa niente in tre mesi, al massimo si mettono le basi. Dobbiamo aggiungere altri giocatori di mentalità oltre a quelli che già abbiamo. Dobbiamo diventare una squadra, ma siamo contenti del lavoro finora”.