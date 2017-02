Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato a Premium Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Empoli: "Le parole di Rizzoli? Non ci abbiamo fatto caso. Già da lunedì tutti noi abbiamo pensato solo alla squadra e mettere in campo quella migliore. Le assenze? Chi gioca è di livello, quando questi giocatori stanno fuori hanno ragione a non essere contenti. Eder, lo stesso Kondogbia, Palacio, sono giocatori importantissimi, titolarissimi e non devono esserci alibi".



SU GABIGOL - "Quando giocherà Gabigol? Magari anche oggi, è a disposizione, il mister fa delle scelte. E' giovane, siamo molto contenti e non escludo possa essere utile alla causa a partita in corso. La posizione di Murillo? Ha fatto molto bene a Torino in una gara particolare, la scelta di metterlo su Mandzukic ha convinto. Oggi sembra manchi qualcosa dal punto di vista offensivo, più che alla sua posizione bisognerà fare attenzione ai movimenti degli altri calciatori, è lì che ci sarà qualche accorgimento rispetto al passato. La tabella Champions? Io non ne faccio mai, quello tra squadra e allenatore è fra di loro. L'ho vista, ma secondo me bisogna vincerne 15, non 13".