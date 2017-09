Ancora insieme, ma alle condizioni giuste. L'Inter e Miranda stanno valutando concretamente l'opportunità di un rinnovo di contratto delicato, visto che l'attuale accordo con il brasiliano - con 33 anni appena compiuti - è in scadenza nel prossimo giugno. Un leader che l'Inter non vuole perdere, ma vanno trovate le condizioni giuste vista la carta d'identità di Miranda e un ingaggio alto da tenere in considerazione. Ecco perché i contatti proseguono con il suo agente per trovare una soluzione, entrambe le parti vogliono andare avanti insieme.



I DETTAGLI - Lo stipendio di Miranda è da 3 milioni a stagione, l'Inter vuole rivederlo in ottica di un prolungamento biennale: questa l'idea di base, da capire se un anno più opzione o prolungamento diretto fino al 2020. Il nodo dell'ingaggio da adeguare è in via di discussione, Ausilio e Sabatini sono comunque convinti di trattenere un difensore così esperto in un reparto dove la squadra non ha abbondanza e andrà ritoccato con il solo Skriniar a rappresentare una certezza giovane. E i contatti per rinnovare continuano, palla a Miranda...