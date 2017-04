AAA terzini cercasi. Il piano dell'Inter è quello di fare investimenti importanti in tutti i reparti, difesa compresa. Nonostante la crescita di Ansaldi e D'Ambrosio, arrivato fino alla convocazione in Nazionale, ai nastri di partenza della prossima stagione ci saranno almeno due volti nuovi sugli esterni. A sinistra la scelta è stata fatta, Ricardo Rodriguez è il primo obiettivo e al termine della stagione verrà presentata l'offerta al Wolfsburg, al quale il terzino svizzero classe 1992 è legato fino al 2019. I Lupi per il momento chiedono la clausola, 22 milioni di euro, Ausilio è al lavoro per abbassare le cifre, forte della volontà del giocatore che vede Milano e i nerazzurri come uno step importante nella sua carriera. Insomma, c'è fiducia, la fumata bianca potrebbe arrivare già a giugno.



CONTI PIU' DI TUTTI - Per il ruolo di terzino destro sono due i nomi che l'Inter ha messo sotto la lente d'ingrandimento. Il primo è quello di Andrea Conti, esterno di fascia classe 1994, di proprietà dell'Atalanta. In grado di giocare in una difesa a 4 o largo a centrocampo nel 3-5-2, in questa stagione ha messo a segno 5 gol, l'ultimo contro il Genoa, con una meravigliosa rovesciata. Qualcosa bolle in pentola, i due club si sono dati appuntamento a fine maggio per parlarne in maniera approfondita. L'affare Gagliardini ne è conferma, i rapporti tra Suning e Percassi sono ottimi e non è da escludere che le parti possano trovare un accordo. L'altro nome sul taccuino è quello di Matteo Darmian, tornato a fare panchina al Manchester United. Mourinho non lo considera incedibile e a giugno ascolterà proposte concrete. Una di queste potrebbe arrivare dall'Inter.