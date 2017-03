L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia le qualità di Ever Babega e spiega come l'argentino sia il favorito nelle idee di Pioli per un ruolo da titolare in vista della sfida contro l'Atalanta.



"«L’assist è il mio pane» raccontava dopo Cagliari, quando ha servito (e col piede «sbagliato») un babà a Perisic. Una strofinata di lampada arrivata dopo mezz’ora di stenti, faticando a trovare spazi e tempi. La fotografia di Banega, che non ha nella continuità il pezzo forte, ma che quando si accende abbaglia. Come sulla punizione del raddoppio al Sant’Elia, terzo gol in campionato dopo Roma e Lazio. Una prestazione che in vista dell’Atalanta lo porta in pole nell’eterno ballottaggio con Joao Mario. Pioli infatti è stato chiaro sin dall’inizio: «I due hanno caratteristiche offensive, devo pensare agli equilibri di squadra». Infatti l’argentino e il portoghese non giocano mai insieme. Spesso è staffetta, con l’ex Sporting che ha più gamba e quindi aiuta maggiormente in fase di non possesso, ma non ha le illuminazioni di Ever. Il quale ha tratto grande beneficio dal varo delle «torri gemelle» in mezzo al campo. Con le spalle coperte da Gagliardini e Kondogbia (quasi 190 centimetri a testa), Banega infatti è più libero di dedicarsi alla costruzione. Domenica quindi dovrebbe toccare ancora a lui, con Joao che invece diventerebbe favorito se Pioli dovesse preferire il più anarchico Brozovic per affiancare Gagliardini in mezzo".