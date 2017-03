Ever Banega, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Calciomercato.com dopo la tripletta realizzata all'Atalanta: "Felice di poter dare il mio contributo alla squadra, lavoro duramente proprio per questo motivo. Sono sempre stato tranquillo e quando non giocavo ho lavorato ancora di più per conquistare un posto ed essere determinante. Ho avuto l'opportunità di segnare, quando si può cerco il gol altrimenti mi accontento di aiutare la squadra. Bisogna continuare così, vincere partita dopo partita e raggiungere l'obiettivo finale. Champions? Stiamo lavorando, siamo tranquilli. Applausi per Pioli? Lavoriamo assieme per raggiungere i migliori risultati"