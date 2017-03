Al termine di Cagliari-Inter, Ever Banega, centrocampista nerazzurro, ha parlato a Inter Channel: "Era una partita difficile, l'ultima l'avevamo persa e non potevamo perdere altri punti. La squadra ha mostrato carattere. La mia prestazione? Tutte le partite sono difficili, non cerco scuse. Ho cercato di fare del mio meglio, poi con il trascorrere del tempo ho trovato la mia posizione. La convocazione in nazionale? Sono molto contento, è un grande orgoglio poter difendere i colori della mia nazione. Gol o assist? Gol ne faccio meno, l'assist è il mio pane".