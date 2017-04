Non ha giocato molto in prima squadra, ma nelle sue brevi apparizioni Andrea Pinamonti, attaccante classe '99, ha colpito tutti. L'Inter, che sta lavorano per fargli firmare il primo contratto da professionista, visto che il 19 maggio compirà 18 anni, ma anche le altre squadre. Secondo fcinternews ci sono Barcellona e Juventus che stanno tentando il talento di Cles, che però ha deciso di restare in nerazzurro anche la prossima stagione, con la volontà però di giocare più partite rispetto a quest'anno.