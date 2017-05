Sta accadendo di nuovo, ma questa volta l’Inter non può permetterlo. La rivale è ancora la Juventus, l’oggetto del desiderio, invece, è il sampdoriano Patrik Schick, da mesi corteggiato dal club di corso Vittorio Emanuele, con i bianconeri pronti ad inserirsi nella trattativa grazie ai buoni rapporti tra Nedved e Paska, agente del calciatore ceco.



LA FRENATA DELL'INTER, L'INTUIZIONE DI ZAMPARINI - Una storia già vista un paio di anni fa, quando Roberto Mancini aveva indicato Paulo Dybala come primo rinforzo. A dire il vero, l’ex Palermo - ancor prima di arrivare a vestire il rosanero - era stato a lungo seguito dall’Inter, con Javier Zanetti a muoversi in prima persona con la “Joya”e la sua famiglia. Tutti pronti per il trasferimento a Milano, poi la frenata dei nerazzurri, poco propensi a pagare le alte commissioni previste. Per Zamparini nessun dubbio, l’affare si fa.



L'ASSEGNO DELLA JUVE, LE PROMESSE DI THOHIR - Dybala raggiunge Palermo, sosta in Sicilia per tre stagioni, guadagna una promozione in A e mette in vetrina giocate da fenomeno. Personalità e talento, il prezzo del cartellino sale fino a 40 milioni di euro. L’Inter ritorna sotto, ma questa volta è tutto più complicato: altro che commissioni… L’Inter di Thohir, alle prese con tagli di ingaggio e spese ridotte, ha la Juventus come concorrente. I bianconeri mettono sul tavolo l’assegno, i nerazzurri tante promesse di pagamento. Dybala andrà alla Juventus.



ERRORE DA NON RIPETERE - A distanza di due anni, la storia si ripete, ma questa volta l’Inter ha l’obbligo morale di riscrivere il finale. Con Thohir ai margini, Suning promette fuochi d’artificio. Zhang è pronto a grandi investimenti, ma prima c’è l’Uefa da accontentare, che pretende 40 milioni di introiti dal mercato in uscita, il tutto entro la fine del prossimo giugno. Ecco perché l’Inter continua a procrastinare, forte della promessa ricevuta da Ferrero e Romei. Ma il tempo non è mai alleato delle trattative e il profumo del denaro potrebbe influenzare Paska. La Juventus, infatti, spinge con l’entourage del calciatore, che ai bianconeri non ha chiuso la porta, anzi. Per l’Inter, dunque, è il momento di accelerare, definendo con la Sampdoria una trattativa già impostata molto tempo fa, quando la Juve ancora sonnecchiava. Rivivere un Dybala bis sarebbe uno smacco troppo severo per Suning, che non ha alcuna intenzione di presentarsi come Thohir e vedere Schick vestire il bianconero.