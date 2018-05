Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante di Fiorentina, Roma, Inter e Argentina, parla di Lautaro Martinez, centravanti del Racing Avellaneda, promesso sposo dell'Inter. Queste le sue parole riportate da fcinternews.it: "Lautaro è giovanissimo, ma è già un talento. Lui è un po' come un'automobile nuova, con tantissima potenza, ma che per capire se davvero sia anche resistente bisogna aspettare 2-3mila chilometri. Penso che per avere un'opportunità lui debba tenere questo livello e stare lontano della polemiche sulla permanenza al Racing. Di certo, ha tutte le carte in regola per giocare nella Seleccion. Higuain? Ho sempre difeso Gonzalo: mi piace il suo stile di gioco. Poi segnare o meno dipende da mille fattori".