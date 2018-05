Intervenuto dagli studi di Premium, l'ex attaccante dell'Inter, Evaristo Beccalossi, esprime parere favorevole sul lavoro di Luciano Spalletti e chiede alla società qualche sforzo per costruire una rosa più competitiva di quella attuale.



"Luciano Spalletti ha fatto un ottimo lavoro, nel girone di andata l'Inter è stata anche in testa alla classifica. Per la prossima stagione, però, invito chi c'è lì a tirare giù le maschere e a costruire una rosa competitiva. Va fatto anche per quei tifosi che quest'anno sono stato in 50 mila di media a San Siro".