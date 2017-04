Ai microfoni di Radio 24 Evaristo Beccalossi parla del delicato momento dell'Inter e spiega come Pioli dovrà essere bravo a toccare le corde giuste per risollevare la squadra.



"La squadra nerazzurra ha avuto un handicap di 3 mesi. Stefano Pioli ha fatto una grande rincorsa, ma questi ultimi 15 giorni non mi sono piaciuti. Bisogna capire che cosa è successo, anche perché a questo punto anche l'Europa League è a rischio. Ma l'Inter deve andare in Europa con le buone o con le cattive. Servono delle scelte drastiche. Anche gli allenatori devono sapere toccare le corde giuste dei giocatori".