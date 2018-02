Ai microfoni di Inter TV, l'ex nerazzurro, Evaristo Beccalossi, parla dell'obiettivo Champions e spiega come Rafinha e Karamoh posano dare molto alla squadra di Luciano Spalletti.



“E’ sempre bello tornare in Pinetina anche se è un momento di difficoltà, però il calcio è fatto anche di queste cose. Bisogna saper reagire con grande voglia, umiltà ed entusiasmo. Bisogna ritrovare un po’ quello in modo che i giocatori non si preoccupino troppo di determinate cose, ma di dare una svolta perché l’obiettivo è quello di andare in Champions. Due squadre sono fuori competizione, Juve e Napoli, per il resto si sapeva che le squadre che avrebbero lottato per un posto in Champions sarebbero state queste. Il Milan per ovvi motivi non è partito bene, ora ci sono Lazio Roma e Inter tutte lì. Karamoh? Va a scintille, ha tanta vivacità ed è giovane. Ha fatto bene nella prima partita, capiterà che farà meno bene ma è il futuro, è giovane e ha grande rapidità. Rafinha si vede che è giocatore, ma non bisogna dimenticare che viene da un periodo di infortuni. Bisogna portarlo nella migliore condizione, stando attenti che non abbia ricadute e che renda al meglio.”