Evaristo Beccalossi ha parlato a Tutti Convocati dell'Inter di Luciano Spalletti e del mercato dei nerazzurri: ''Spalletti sta facendo un lavoro di valutazione dei giocatori a disposizione, ma ha già le idee chiare. Come allenatore si sa che in Italia non ha vinto ma ha fatto giocare bene, ha personalità e carisma. Mi piace la linea, il tifoso interista non ha più tempo. Le chiacchiere stanno a zero, l’Inter deve andare in Champions League, poche parole e pedalare. È un treno in partenza, chi ha le giuste motivazioni può salire, chi tentenna verrà salutato. Nainggolan? Sarebbe l’ideale per l’Inter''.