L'Inter è diventata una squadra affidabile. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che evidenzia come la squadra di Stefano Pioli, con la striscia consecutiva di risultati positivi, entra di diritto tra le big del campionato italiano.



"L’Inter ha vinto nove delle ultime dieci gare in campionato, fermata solo dalla Juve nella partita della querelle di Torino. Un’Inter ormai definitivamente rientrata tra le big del campionato e non solo a livello di classifica. Il fatto che vinca anche in giornate mediocri come questa sottolinea che è diventata una squadra affidabile. Forse le manca un vero sostituto di Icardi. Eder sta meglio un po’ più fuori dall’area e nemmeno Gabigol può esserlo: per quel poco che si è visto, gli piace spostarsi al largo. Di sicuro le manca qualcosa per essere alla pari delle tre là davanti. Adesso che è diventata una squadra vera e affidabile non è un caso se le ultime partite perse siano state con Napoli e Juventus. Sempre in trasferta però. Domenica sera si giocherà la sfida con la Roma a San Siro, dove è diventata implacabile. Grande chance di accorciare le distanze".