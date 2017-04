La testa è al derby delle 12.30, che dirà molto della qualificazione alla prossima Europa League. L'Inter guarda però anche oltre, alla prossima estate, quando i piani di Suning prevedono un mercato da sogno che possa portare i nerazzurri a competere con la Juventus per lo scudetto. Tanti gli obiettivi del club di corso Vittorio Emanuele, da Manolas per la difesa a Berardi in attacco. Oltre al classe '94 del Sassuolo, però, arriverà almeno un altro esterno offensivo e i radar sono finiti su Bernardo Silva del Monaco.



SORPASSO A DESTRA - Coetaneo di Berardi, il portoghese è tra i protagonisti della grande stagione della squadra di Jardim. Seguito in passato anche dalla Juventus, che però non ha mai affondato il colpo, secondo Tuttosport l'ex Benfica ha superato, nel borsino del direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, Federico Bernardeschi, su cui invece sono molto attive Juventus e Bayern Monaco.