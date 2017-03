L'obiettivo è dichiarato da tempo: l'Inter nel corso della prossima campagna acquisti estiva porterà a Milano un grande talento, giovane e italiano. Una rosa ristretta con gli obiettivi concreti che rispondo ai nomi dell'attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi e quello della Fiorentina, Federico Bernardeschi.



SCEGLIE L'ALLENATORE - I cartellini dei due giocatori sono valutati oltre 35 milioni di euro dalle rispettive squadre e difficilmente il club nerazzurro affonderà il colpo per entrambi i giocatori. Chi sarà fondamentale, al momento della scelta finale, sarà quindi colui che siederà sulla panchina nerazzurra nel corso della prossima stagione. Conte, Simeone e Pioli, i tre grandi candidati per allenare l'Inter l'anno prossimo, hanno infatti schemi e moduli di gioco differenti che spingerebbero il mercato verso l'uno o l'altro dei due obiettivi.



SIMEONE CON BERARDI, CONTE DA BERNARDESCHI - Si perchè sebbene entrambi rappresentino appieno l'identikit imposto da Suning (sono entrambi giovanissimi in quanto classe '94) in campo ricoprono posizioni differenti. Simeone apprezza da tempo il talento di Domenico Berardi. Nella mente del Cholo, Berardi può ricoprire un ruolo "alla Carrasco" da esterno ultra offensivo nel 4-4-2 o all'occorrenza a supporto della prima punta con libertà d'invenzione. Conte, al contrario, non vede in Berardi la duttilità che invece apprezza in Federico Bernardeschi. L'esterno di Carrara può all'occorrenza adattarsi da esterno nel 3-5-2 oppure accentrarsi nel ruolo di trequartista o seconda punta come fatto anche in Nazionale. E Pioli? Se potesse sceglierebbe di portare in nerazzurro Felipe Anderson, ma fra Berardi e Bernardeschi non ha grosse preferenze. La pace sancita con Candreva ne fa di lui un suo fedelissimo, difficile vedere che possa preferirgli uno dei due giovani talenti italiani.