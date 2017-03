Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in estate ci sono grosse possibilità che l'Inter affondi il colpo per Domenico Berardi. L'Inter lo segue da oltre tre anni e ora ci siano le condizioni per poter affondare il colpo. L'Inter vuole un esterno offensivo giovane ed italiano e in questo momento è più semplice la trattativa per Berardi rispetto a quella per Bernardeschi.