Nella scorsa estate, è stato rincorso senza sosta. E adesso si preannuncia una corsa ancora più aperta per Domenico Berardi, il gioiello del Sassuolo che finalmente sta ritrovando i suoi livelli dopo un lungo periodo ai margini per via di un terribile infortunio che si è aggravato fino a tenerlo fuori dal campo per quasi 6 mesi complessivi. Ora, Di Francesco lo rilancia e il Sassuolo aspetta un mercato dove sarà difficile trattenere ancora un giocatore così importante: è il sogno del presidente Squinzi, complesso si trasformi nuovamente in realtà.



INTER IN FILA - Il gruppo Suning per l'Inter a luglio di un anno fa, dopo l'insediamento, aveva fatto due nomi precisi da rincorrere al ds Ausilio: Berardi e Bernardeschi, uno dei due, provarci a condizioni interessanti. Niente da fare. Tra resistenze dei club o mancate forzature dei giocatori, nessuna delle due situazioni ha potuto sbloccarsi. Quest'anno sarà un'altra storia; ma in attesa di capire se sarà Europa (quella che conta o quella minore?), l'Inter si prepara a tornare alla carica per un colpo italiano come ala offensiva. E Berardi è sempre in cima alla lista, anche oggi, anche adesso. Lo sanno bene anche i dirigenti del Sassuolo che si aspettano un assalto nella prossima estate.



CONTATTI E PREZZO - Decisiva sarà la posizione di Berardi, così come la concorrenza dei tanti club che lo seguono dall'estero e in Italia (mai dimenticare la Juventus, tutt'altro che distaccata dal discorso). Ma soprattutto occhio al prezzo, perché Berardi è un '94 con tanti gol all'attivo e il Sassuolo non ha alcuna intenzione di fare sconti: i 25 milioni di un anno fa, oggi, probabilmente non bastano. Almeno 35/40 milioni di euro la valutazione base che fa il Sassuolo per Domenico, anche qualcosa in più per trattare concretamente e trovare un accordo completo. Questo non indica la cifra finale; ma come servirà pazienza e tempo prima di avvicinarsi realmente. Intanto, la prossima mossa sarà un nuovo contatto con l'entourage di Domenico già da metà marzo in avanti per portare avanti i discorsi. Non sarà facile. Eppure, Berardi è sempre nei pensieri nerazzurri...