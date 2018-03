Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex difensore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione sulla partita giocata dai nerazzurri contro il Napoli e sul derby da recuperare. L'ex capitano nerazzurro, inoltre, ha spiegato come a suo modo di vedere le esternazioni di Spalletti fossero indirizzate ai giornalisti”.



“L’Inter contro il Napoli ha fatto la partita che doveva fare, così come all’andata, gli azzurri sono superiori. Derby? In questo momento il Milan sta meglio e lo ha dimostrato a Genova in una gara da 0-0 affrontata fino all’ultimo con voglia di vincere. Spalletti? Non so perché ha detto quelle cose, ma secondo me si riferiva a noi giornalisti, perché diciamo spesso che l’Inter ha qualità, lui vuole rimarcare il fatto che forse i nerazzurri ne hanno di meno di Roma e Lazio“.