Beppe Bergomi è intervenuto a Tutti Convocati, trasmissione radiofonica di Radio24, e ha parlato della situazione Pioli dopo la sconfitta contro la Sampdoria: "In questo momento affrontare la Sampdoria non è facile. Continuare a mettere in discussione Pioli in questo momento non fa bene a lui e alla squadra. Fino a ieri sera Pioli aveva una media di 2.24 punti, difficilissima da tenere". Poi, ecco paragoni e confronti importanti: "Berlusconi, appena arrivato prese Sacchi che ai tempi non era un top, ma aveva una visione. Zidane è meglio di Pioli? Non credo. L'Inter, migliorata con qualche acquisto, la può far vincere anche Pioli". Infine, arriva una frecciata a Massimiliano Allegri: "Allegri grande allenatore, ma non si può dire che a Napoli la Juve abbia fatto una bella figura. Ha ottenuto quello che voleva".