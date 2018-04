Bernard si, Bernard no. Si alternano le voci relative al talentuoso jolly offensivo classe ’92, che indiscrezioni di mercato vogliono molto vicino al Besiktas. Ma in giornata, proprio dalla Turchia, hanno accostato l’attaccante ai colori nerazzurri, spiegando come in realtà ci sia già un accordo tra il calciatore e la società nerazzurra.



NON ARRIVANO CONFERME - Al momento, però, da corso Vittorio Emanuele non arrivano conferme. Il calciatore, che andrà in scadenza a giugno con lo shakhtar, è stato a lungo sotto la lente d’ingrandimento dell’Inter, che però non ha mai approfondito l’argomento. Difficile immaginare una repentina inversione di marcia del club nerazzurro, che in questo momento è maggiormente attratto da altri profili.



IL PREFERITO - Su tutti Simone Verdi, che piace al direttore sportivo, Piero Ausilio, ma anche a Luciano Spalletti, che al calciatore cresciuto nelle giovanili del Milan riconosce doti molto particolari. Otto gol e otto assist finora realizzati nel campionato italiano, un bottino di tutto rispetto per l’attaccante di Donadoni, che rispetto a Bernard ha una peculiarità fondamentale per l’Inter che non può perdere tempo: conosce già bene il campionato italiano.