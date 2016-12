Il decollo è totale. Federico Bernardeschi non si ferma più, per davvero: la doppietta segnata al Napoli è solo l'ultima perla di un inizio fantastico con la sua Fiorentina, a suon di gol e assist da assoluto protagonista. L'esplosione di Berna ha acceso i radar di mezza Europa su un talento che già dai tempi di Crotone stava mostrando progressi assoluti, l'anno scorso troppa discontinuità mista a colpi da gioiello, adesso finalmente la rampa di lancio. Con Sousa che lo ha coccolato, seguito, valorizzato insieme al popolo viola che ha sempre sostenuto il suo numero 10. E adesso?



SOGNO INTER - Bernardeschi è inseguito da tantissimi club che hanno già fatto in tempo ad informarsi. Il Milan cinese lo desidera, le big di Spagna lo hanno fatto seguire, in Inghilterra è apprezzatissimo. Ma in prima fila tra le squadre pronte a fare carte false per Berna c'è sicuramente l'Inter: Suning nella scorsa estate lo ha messo insieme a Berardi in cima alla lista dei desideri, perché volenterosa di trovare come colpo un italiano, giovane e forte da portare in nerazzurro. Niente da fare, la Fiorentina ha alzato il muro e rifiutato qualsiasi dialogo per più di una volta. Ora, le prestazioni di Bernardeschi hanno fatto diventare questo talento quasi un'ossessione per la proprietà cinese, che lo vorrebbe all'Inter a tutti i costi dalla prossima stagione. Gli ostacoli? Tantissimi. Ad oggi, troppi.



IL RINNOVO - Innanzitutto, è giusto dire che la Fiorentina non ha alcuna intenzione di privarsi di Bernardeschi. Anzi, il rilancio di Andrea della Valle post-Napoli è già realtà nelle trattative in corso: è stato proposto un rinnovo da 1,5 milioni all'anno all'esterno viola, con tanto di bonus ricchi. E l'idea di una clausola rescissoria per blindarlo, molto alta, ancora tutta da confermare e valutare con l'entourage del ragazzo, quindi non un'ipotesi certa. Ma è un tentativo di rassicurare Bernardeschi come perno del progetto. In più, altri club si stanno muovendo con il suo agente e qualora si avesse a giugno la sensazione di un possibile addio, diventerebbe asta internazionale. L'Inter lo sa bene, Suning anche, pronta a svenarsi per Federico. Facile? Tutt'altro. Dal muro Fiorentina a una valutazione che già supera i 45 milioni di euro. Mentre il decollo continua...