Non è andato per il sottile un grande ex nerazzurro come Nicola Berti dopo la clamorosa sconfitta nerazzurra contro il Crotone. Intervistato da Gazzamercato ha detto: "Che tonfo! Ieri i giocatori non hanno meritato la maglia dell’Inter. Al massimo quella che indossavano, quella della Sprite. Sono incaz..., non mi è piaciuto nulla della prestazione di Crotone”. E aggiunge: "Abbiamo giocato un primo tempo inguardabile, senza fare nemmeno un tiro in porta. Il rigore per il Crotone non c’era, ma non possiamo aggrapparci a questo. Non ci sono parole per quanto visto a Crotone nella prima metà di gara. Sono tristissimo. Loro si sono dimostrati più affamati, più motivati. Noi non avevamo la stessa voglia di vincere. Ma anche davanti a un Crotone così motivato non dovrebbe esserci paragone, noi siamo l'Inter”.