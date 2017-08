Va in scena a Lecce l'ultima amichevole dell'Inter prima dell'inizio del campionato. Avversario è il Betis Siviglia. Buoni segnali per la squadra di Spalletti, che vince 1-0 grazie al rigore trasformato da Mauro Icardi, alla prima partita dal primo minuto di questo precampionato. Testa adesso alla Fiorentina per l'esordio in campionato per l'Inter.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



INTER: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert; Vecino, Borja Valero; Candreva, Joao Mario, Perisic, Icardi. A disp: Padelli, Gagliardini, Jovetic, Ranocchia, Ansaldi, Eder, Berni, Rivas, Brozovic, Barbosa. All. Spalletti.



BETIS: Adan; Feddal, Fabian, Sergio Leon, Guardado, Nahuel, Joaquin, Barragan, Tosca, Mandi, Narvaez. A disp: Gimenez, Rafa, Amat, Camarasa, Sanabria, Durmisi, Pezzella, Darko, Redru, Loren, Cesar, Julio, Francis. All. Setine



INTER-BETIS 1-0



48' - TRIPLICE FISCHIO! FINISCE QUA, VINCE L'INTER 1-0, DECIDE ICARDI



26' - Entrano Jovetic, Ansaldi e Gabigol. Escono Dalbert, Perisic e Candreva



20' - Grande occasione per il Betis: Sergio Leon entra in area di rigore ma da ottimo posizione spara altissimo



16' - Cambio per l'Inter: Borja Valero lascia il posto a Brozovic



10' - Bella trama offensiva per l'Inter: uno-due di Borja e Vecino, che imbecca Candreva. L'italiano cerca Eder sul primo palo, ma è bravissimo Mandi ad anticiparlo.



1' - Cambi per Spalletti: entrano Gagliardini ed Eder, escono Icardi e Joao Mario. Borja Valero adesso agisce da trequartista.



SECONDO TEMPO



45' - Si chiude la prima frazione di gioco, squadre negli spogliatoi



29' - INTER IN VANTAGGIO! MAURO ICARDI SU RIGORE! 1-0



28' - RIGORE PER L'INTER! Icardi anticipa il portiere avversario, che lo stende. Di Bello fischia il rigore



21' - Doppia occasione per Perisic: il croato in rovesciata impegna Adnan, che devia in corner. Da quel calcio d'angolo Perisic prova di testa, ma il suo tiro finisce largo.



17' - Buona occasione per il Betis: Sergio Leon da dentro l'area riceve il passaggio di Joaquin, ma con il corpo all'indietro spara altissimo



PRIMO TEMPO