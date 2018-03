Un blitz inatteso in un periodo apparentemente calmo per il mercato italiano e in cui direttori sportivi e osservatori sono sparpagliati in tutto il mondo al seguito di nazionali e amichevoli. Il responsabile dell'area tecnica di Suning, Walter Sabatini è invece arrivato a Milano nella giornata di mercoledì per sbloccare definitivamente una delle prime mosse di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione: Stefan de Vrij.



IL SI' FINALE - Secondo la Gazzetta dello Sport, Sabatini ha trovato l'accordo definitivo per il difensore olandese della Lazio. Il centrale si è convinto e ha dato il sì finale all'operazione che lo porterà a parametro zero in nerazzurro a fine stagione. Un accordo che l'Inter aveva già trovato con il suo entourage e a cui ora mancano solo le firme sui contratti. Per lui un contratto quinquennale con stipendio a salire da 3,5 milioni. Ricca anche la percentuale agli agenti per battere la concorrenza del Barcellona.



PIACE UN BABY PORTIERE - Sabatini, inoltre, sta provando ad inserirsi nella corsa ad un talento classe '99, il portiere ucraino Andriy Lunin. 19enne, dopo sole 3 presenze con l'Under 21 ha esordito venerdì con la Nazionale maggiore contro l’Arabia Saudita. Piace molto, ma su di lui c'è una foltissima concorrenza di club italiani e non solo. La Juventus lo segue da tempo, ma con i bianconeri ci sono anche Arsenal, Lipsia, Liverpool e Watford. Un prospetto importante, che conferma la volontà nerazzurra , dopo il colpo Lautaro Martinez,di ampliare la rosa con giovani di grande qualità