Fattore K. Il mercato dell'Inter tra esterni e talenti continua a tentare più piste: non solo le operazioni legate ai vari Dalbert & co, Ausilio e Sabatini sono al lavoro anche per chiudere un acquisto giovane ma più che promettente. Si fa sul serio per Yann Karamoh, ala destra classe 1998 di proprietà del Caen dove ha vissuto una stagione da protagonista: ben 35 partite totali in Ligue1 nell'ultima annata, tantissime per un ragazzo della sua età.



BLITZ KARAMOH - Tanto che l'Inter dopo i primi sondaggi è passata ai fatti, offerta da 5 milioni già rifiutata dal Caen. Ma ha strappato il sì del giocatore: Karamoh vuole i nerazzurri, aspetta e spera, in questa settimana previsto un blitz di chi sta curando l'operazione per avvicinare le parti. Il club francese pretende 10 milioni, la distanza sta scendendo e adesso l'Inter punta a stringere per assicurarsi un'ala che ha attirato su di sé gli interessamenti di club inglesi in particolare: ci sarà un nuovo contatto per chiudere, può essere decisivo per portare Karamoh a Milano.



KEITA IN STAND-BY - Intanto, è in stand-by l'affare Keita Baldé con la Lazio. L'intesa col giocatore è pronta da tempo, l'agente Calenda aspetta tra tanti club interessati ma l'Inter lo accontenterebbe volentieri. Intanto, prima deve accordarsi con Lotito; fin qui, in realtà, non è stata presentata alcuna offerta ufficiale e si è fermi ai dialoghi formali. La cessione di Perisic può essere determinante come indicato da Spalletti, ad oggi l'operazione Keita non decolla tra club e l'attesa continua. Aspettando il momento giusto. Con Karamoh più vicino...