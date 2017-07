L'Inter mette le mani su Matias Vecino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri stanno accelerando in queste ore per il centrocampista uruguaiano classe '91 della Fiorentina: il giocatore è approvato da Ausilio, Sabatini e anche da Luciano Spalletti che apprezza molto Vecino come centrocampista per l'Inter che sta costruendo.



LA CLAUSOLA - In particolare, l'Inter sta seriamente valutando l'opportunità di pagare la clausola rescissoria da 24 milioni di euro in due rate. La Fiorentina è in attesa, i nerazzurri stanno facendo le proprie valutazioni approfondite ma Vecino convince e si può accelerare presto su questa operazione. Decolla la trattativa, Matias Vecino dopo Borja Valero può essere un nuovo arrivo da Firenze per l'Inter.