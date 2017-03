Alcune verità sono così evidenti che si cade nell’errore di non prenderle in considerazione. Quasi fossero banalità. Così dopo Inter-Roma in molti si sono concentrati sulle scelte più o meno discutibili di Pioli, ma in pochi, forse quasi nessuno, ha riflettuto sul fatto che sarebbe stato sufficiente avere Nainggolan in nerazzurro per capovolgere le sorti del match. Perché poi è proprio questa la più grande verità: sono i fuoriclasse a decidere le partite e domenica sera il belga ha saputo fare la differenza con le sue giocate.



STORIA RECENTE - E pensare che quella di vedere l’ex Cagliari all’ombra della Madonnina è stata molto più che una suggestione. E non ci riferiamo solo ai fatti - ormai noti - di qualche anno fa, quando Thohir preferì accontentare Mazzarri che chiedeva a gran voce l’acquisto di Hernanes, lasciando così Nainggolan nelle mani della Roma. Ci sono accadimenti ben più recenti a riguardo, che risalgono solo a qualche mese fa.



L'OFFERTA DELL'INTER - L’indiscrezione è clamorosa ma verificata: l'Inter e Nainggolan sono stati vicinissimi. È accaduto quando i nerazzurri hanno incontrato qualche intoppo nella trattativa per Joao Mario. Da lì l’idea di offrire alla Roma 35 milioni di euro più comodi bonus, che avrebbero alzato la somma totale dell’affare oltre i 40 milioni. Cifra che per qualche istante ha fatto barcollare i dirigenti giallorossi, che però avevano da poco dovuto accettare l’addio di Pjanic, trasferitosi alla Juventus dietro pagamento della clausola rescissoria. Perdere anche il belga nella stessa sessione di mercato sarebbe stato un colpo troppo duro, che probabilmente neanche Spalletti avrebbe accettato a cuor leggero.



TUTTO PUO' RIAPRIRSI - Ma le vie del mercato sono infinite e ciò che non è accaduto in passato non è detto che non possa verificarsi in futuro. Specie perché la Roma venderà qualche pezzo pregiato e perché l’interesse dell’Inter per Nainggolan non si è mai spento. La società di corso Vittorio Emanuele ragiona anche sulle cessioni: Kondogbia e Brozovic sono sul mercato e quasi certamente lasceranno Appiano Gentile nel prossimo giugno. Bisognerà rimpiazzarli e dopo i precedenti due tentativi andati a vuoto, la terza potrebbe essere la volta buona per vedere Nainggolan in nerazzurro.