Dov’è finito il Gagliardini di Bergamo? Tra tifosi e addetti ai lavori sono in molti quelli che se lo chiedono e adesso anche Spalletti non sembra più soddisfatto delle prestazioni del centrocampista italiano. Tra equivoci tattici e qualche incomprensione tecnica, l’ex Atalanta con il tecnico toscano non è riuscito a rendere come aveva fatto la scorsa stagione con Gasperini e ieri, contro la Roma, è arrivata la sostituzione che sa di bocciatura. Spalletti ha richiamato dalla panchina Brozovic per spedirlo immediatamente in campo, ma accortosi che di lì a poco l’arbitro avrebbe fischiato la fine del primo tempo, ha scelto di evitare a Gagliardini uno smacco che probabilmente sarebbe stato eccessivo. La sostituzione è poi avvenuta nello spogliatoio, con l’ex Atalanta che non è proprio rientrato in campo.



ALLA RICERCA DI UN CENTROCAMPISTA - Ovviamente quella venutasi a creare è una situazione che piace poco anche al calciatore, che dopo pochi mesi di militanza in nerazzurro sta iniziando nuovamente a riflettere circa il proprio futuro. Il progetto tecnico di Spalletti sembra prendere in considerazione altre vie e il fatto stesso che l’Inter stia cercando un centrocampista centrale ne è la conferma: “In mezzo al campo ci servirebbe un top”, ha detto ieri il tecnico toscano, che poco prima aveva punzecchiato qualche calciatore circa alcuni limiti caratteriali.



IDEA DI ADDIO - Insomma, la storia tra Gagliardini e l’Inter non vive certamente il momento di maggior vigore e in vista dell’estate entrambe le parti sembrano pronte a considerare l’idea di salutarsi. Un’evoluzione che solo qualche mese fa sembrava imprevedibile, ma nel calcio può succedere anche questo.