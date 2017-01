Alla scoperta di Gabigol. Questa sera si gioca Inter-Bologna, gara valida per gli ottavi di finale in coppa Italia: chi passa ai quarti trova la vincente di Lazio-Genoa, in campo domani. Senza Banega (squalificato), Pioli lascia a riposo Miranda e Perisic, non convocati. Per l'occasione sono attesi a San Siro il presidente nerazzurro Thohir e quasi 20mila spettatori, curiosi di vedere finalmente all'opera il giovane attaccante brasiliano, all'esordio da titolare.



CARA RISERVA - La Repubblica in edicola oggi dedica un approfondimento proprio su Gabriel Barbosa, la riserva più pagata al mondo. Acquistato dal Santos per circa 30 milioni di euro, finora ha giocato solo 32 minuti in campionato contro Bologna, Sassuolo e Lazio: costa quasi un milione al minuto, 937.500 euro per la precisione. Il suo stipendio è di 3 milioni netti, quindi 250mila euro al mese e 8mila euro al giorno.



NUMERI DA CIRCO - Lo stesso quotidiano scrive che Gabigol non sarebbe a suo agio con i ritmi degli allenamenti, che sia fisicamente non all'altezza, che si produca in giochini da foca ammaestrata troppo fini a se stessi per il calcio europeo. Così le cifre della sua avventura italiana fanno tenerezza e gli mettono addosso una saudade sensazionale



SAUDADE - Sabato sera il ragazzo ci è rimasto malissimo: si è scaldato per tutto il secondo tempo, poi quando ha visto che la terza sostituzione di Pioli non lo riguardava è tornato in panchina e ha gettato i guanti con rabbia. Ma poco dopo, inesauribile nel suo ottimismo e nel sentirsi parte della squadra, ha esultato ai gol con cui l'Inter ha superato il Chievo.



CHANCE - Oggi sarà la fine di quegli ingressi col contagocce che gli sono stati concessi finora, rendendolo un personaggio un po' macchiettistico come è parso evidente la sera di Inter-Lazio, quando si produsse in un'assurda rabona per effettuare un passaggio a tre metri e poi andò a incitare il pubblico della tribuna, anche se si era già sul 3-0 al 90°, infatti mezzo stadio sghignazzò. Stasera Gabigol vorrebbe fare sul serio e sentirsi finalmente un calciatore dell'Inter.



PROBABILI FORMAZIONI

Inter-Bologna (ore 21)

INTER (4-2-3-1): Carrizo; D'Ambrosio, Medel, Andreolli, Nagatomo; Kondogbia, Brozovic; Candreva, Gabigol, Eder; Palacio. All. Pioli.

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Krafth, Oikonomou, Maietta, Masina; Donsah, Pulgar, Dzemaili; Rizzo, Destro, Krejci. All. Donadoni.

Arbitro: Mariani.