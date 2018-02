Dopo gli anticipi di venerdì e sabato e la sfida delle 12.30, prosegue oggi alle 15 la 24esima giornata di Serie A. Tra le gare in programma c'è anche quella che vedrà protagonista l'Inter, che ospita a San Siro il Bologna e spera di ritrovare quella vittoria che le manca da otto giornate: se non dovesse farcela, segnerebbe la peggior striscia senza successi della sua storia in Serie A. Occasione ghiotta per gli uomini di Luciano Spalletti, ancora privi di Icardi, che dopo il ko della Lazio contro il Napoli possono superare i biancocelesti al terzo posto in classifica. Di fronte i rossoblù di Donadoni, reduci da due sconfitte consecutive, che dovranno fare ancora a meno di Simone Verdi.



LE STATISTICHE - L'Inter è imbattuta negli ultimi sette incontri di Serie A contro il Bologna, con tre vittorie nel parziale. A San Siro, i nerazzurri hanno trovato solo una vittoria nelle ultime cinque sfide contro il Bologna in Serie A, dopo aver vinto sette dei precedenti otto incroci. Inoltre, non hanno mai segnato più di una rete a partita nelle ultime quattro gare casalinghe di A, dopo che nelle precedenti otto avevano mantenuto una media di 2.5 gol ad incontro. Il Bologna invece ha subito almeno due reti in ognuna delle ultime cinque trasferte di A (12 gol incassati nel parziale), perdendo tre delle quattro più recenti.