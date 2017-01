La partita di Coppa Italia tra Inter e Bologna sarà anche la giusta opportunità per i due club per sedersi e parlare di mercato. Sul piatto c'è sempre Jonathan Biabiany, che in nerazzurro trova poco spazio e che invece Donadoni porterebbe immediatamente in rossoblù. C'è però un problema: il ridotto margine economico che i felsinei hanno sul mercato. L'Inter vorrebbe monetizzare sulla cessione del proprio esterno, il Bologna, invece, chiede il calciatore in prestito, con un aiuto sul pagamento di parte dell'ingaggio. Una condizione che l'Inter non sembra neanche intenzionata a prendere in esame, ma questa sera se ne riparlerà sicuramente.