L’idea di massima c’è, ora bisognerà trovare un accordo sull’ingaggio. Il primo sondaggio dell’Inter per Angel Di Maria è stato positivo, il giocatore avrebbe dato la disponibilità per il trasferimento dal Psg a Milano. Il nodo da sciogliere resta il pesante ingaggio dell’argentino, da circa 9 milioni a stagione. Un visibile intoppo che pesa anche sulle quote dei bookmaker inglesi. L’affare Inter-Di Maria appare ancora lontano ed è piazzato a 8 volte la scommessa, così come un ritorno al Real Madrid. A 13,00 uno dei ricchi club cinesi, per cui lo stipendio del Fideo non sarebbe un problema, mentre a 17,00 aleggiano le soluzioni inglesi: City, Tottenham e Arsenal.