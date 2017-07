Dopo aver messo in ordine i conti, l'Inter è pronta a tuffarsi sul mercato. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera, che spiega come i nerazzurri siano molto vicini all'acquisto di Borja Valero dalla Fiorentina.



"Adesso arriva il momento del rilancio, per dare sostanza all’obiettivo Champions League da raggiungere la prossima stagione. L’Inter vuole tornare al tavolo dei grandi e il percorso passa necessariamente dal mercato. I tifosi, così, iniziano a sognare. L’antipasto è stato appunto Skriniar, la prima portata prelibata sarà Borja Valero. Lo spagnolo ha ormai rotto con la Fiorentina: la tensione con il club è salita alle stelle ieri quando i viola hanno emesso un comunicato in riposta alle voci secondo cui il giocatore avrebbe detto ai tifosi di essere stato scaricato e, in sostanza, costretto a scegliere l’Inter. «Il giocatore è sotto contratto fino al 2019 e non è mai stato messo sul mercato — la replica motivata della Fiorentina —. Soltanto se il calciatore manifesterà la volontà di proseguire altrove, la società è disposta a discutere e valutare proposte serie». L’affare, in ogni caso, è vicino al traguardo: non c’è ancora l’accordo definitivo tra le società, mentre Borja Valero ha già raggiunto un’intesa triennale a 3,2 milioni a stagione. Si racconta che il centrocampista sia furioso in queste ore per la presa di posizione della Fiorentina".