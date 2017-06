Trenta milioni da recuperare entro la fine di giugno, poi il mercato in entrata dell’Inter dovrebbe finalmente decollare. Attorno all’ambiente nerazzurro regna calma apparente, anche se qualcosa inizia a muoversi. Borja Valero sembra a un passo, mentre per Milan Skriniar occorrerà ancora un po’ di tempo, manca ancora l’accordo economico con la Samp, ma non sembra in discussione il buon esito della trattativa. Così come non sembra in discussione l’arrivo a Milano del classe ’99, Mamadou Coulibaly, vicinissimo al nerazzurro. Intanto nel fine settimana Walter Sabatini tornerà dalla Cina. Questi e tanti altri argomenti nel focus dalla redazione di Calciomercato.com con Pasquale Guarro e Federico Zanon.