A due giorni dal derby il centrocampista dell'Inter Borja Valero parla a Premium Sport e sogna un altro gol al Milan dopo quello già realizzato ai tempi della Fiorentina: "Ne ho fatto solo uno nella mia stagione d'esordio in Serie A, proprio al Milan. Io provo sempre ad aiutare la squadra, non è la mia caratteristica, ma sarebbe bello segnare ancora. Con Montella ho un grande rapporto, siamo stati tre anni insieme e ci siamo tolti con tante soddisfazioni in campo. A lui piace vincere, proveremo a fare di tutto per non permetterglielo. Spalletti? Mi ha portato qua a Milano, mi ha dato fiducia fin dall'inizio: è una bellissima cosa per un giocatore. Penso che sarà bello intenso, spero che sia bello per i tifosi e che finisca bene per noi. Uomo derby? Spero sia nerazzurro".