Va monitorata con attenzione la sponda Inter: il mercato di gennaio è vicino e Spalletti ha assoluta necessità di rinforzi, uno per reparto. Sarebbe infatti da spericolati giocatori d'azzardo scommettere forte su un'Inter sicuramente in Champions con l'attuale rosa. La linea dettata da Suning è però chiara: autofinanziamento totale, si spende solo ciò che si incassa. Il portoghese Joao Mario e il croato Marcelo Brozovic hanno il via libera in uscita, il problema è che finora non sono arrivate offerte adeguate.



Si lavora quindi sui prestiti: Ramires garantirebbe un deciso passo avanti nella corsa all'Europa che conta. L'affare è sulla carta semplice visto che coinvolge i due club di Zhang, ma finora non ci sono state mosse concrete. Ad Appiano nessuno è stato mobilitato per accogliere il brasiliano dello Jiangsu con il giusto anticipo: sarebbe fondamentale almeno un mesetto di ambientamento dopo un anno e mezzo in Cina. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il timore è che a Nanchino non siano così convinti di 'alleggerire' lo Jiangsu nei primi tre mesi di campionato (la Chinese Super League inizia a marzo).