Sostituito al minuto 58 della sfida fra Juventus e Inter con i nerazzurri sotto 1-0, Marcelo Brozovic non ha gradito la scelta di Pioli di richiamarlo in panchina per mettere in campo Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista croato ha mostrato un gesto di stizza nei confronti della panchina salvo poi essere consolato e calmato dal compagno di nazionale Ivan Perisic.