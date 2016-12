L'Inter ha finalmente trovato il vero Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato si è preso le chiavi del centrocampo nerazzurro diventando fondamentale per lo scacchiere tattico di Stefano Pioli. Pagato soltanto 8 milioni di euro il suo cartellino ora ne vale almeno 25.



L'Inter non vuole cederlo, ma le voci di un interessamento di club cinesi per Brozovic fa tremare la società. Se arrivasse un'offerta da 50 milioni di euro, il bilancio societario sarebbe finalmente sistemato grazie ad una plusvalenza record. Suning ci sta pensando, Brozovic non è così incedibile.