Campanello d'allarme in casa Inter dopo l'infortunio occorso al 20° della partita tra Croazia e Finlandia che ha coinvolto il centrocampista classe '92 Marcelo Brozovic e che è stato commentato così dal ct croato Cacic: "Non stava bene già nel primo tempo, lo vedevo assente e con problemi. Per ora è out e rischia seriamente di non giocare contro l'Ucraina, non sappiamo cosa accadrà". Gli esami medici a cui si è sottoposto in mattinata hanno chiarito che l'ex Dinamo Zagabria non potrà prendere parte alla prossima partita con la sua nazionale ma la sua presenza è a rischio anche per il derby col Milan del prossimo 15 ottobre.