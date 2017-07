Borja Valero è in arrivo, ma all’Inter di Luciano Spalletti potrebbero servire almeno altri due colpi a centrocampo per sistemare un reparto che nel corso dell’ultima stagione ha presentato amare lacune. Il calciatore spagnolo si affiancherà a Gagliardini, ma con Kondogbia, Joao Mario e Brozovic in uscita, la società di corso Vittorio Emanuele avrà bisogno di ulteriori innesti.



IL SOGNO - A tal proposito risulta interessante il nuovo asse che sta sorgendo tra Milano e Parigi, con Inter e PSG strette in fitti dialoghi da ormai diverse settimane. Le due società hanno affrontato diversi argomenti, mai finora defluiti nel canale della concretezza. I nerazzurri hanno però immediatamente chiarito ai francesi un punto fondamentale: Suning vuole regalare un sogno ai propri tifosi e non sarebbe male partire da Angel Di Maria. A tale richiesta, il PSG non ha erto muri invalicabili, ma anzi ha fatto capire ai nerazzurri che si può iniziare a trattare.



LA CONTROPARTITA - Trattativa che, visti i costi dell’operazione, si preannuncia tutt’altro che semplice, con l’Inter che spera di poter inserire una contropartita. Da diverso tempo l’entourage di Geoffrey Kondogbia “flirta” con il club francese, il centrocampista nerazzurro culla il sogno di poter giocare nel PSG e da diverso tempo ormai si sta proponendo. I parigini riflettono su tale possibilità, anche perché sono sempre più intenzionati a cedere Krychowiak, deludente in questa stagione.



ALTRI INTRECCI - Ma a proposito di centrocampisti (per tornare a quanto scritto inizialmente), l’Inter ha reperito anche informazioni su Adrien Rabiot. Con Emery alla guida del PSG, Rabiot non è stato considerato un titolare inamovibile, fattore che potrebbe spingere il classe ’95 a sondare nuove esperienze, anche perché il rapporto con il tecnico non è idilliaco. Finiti qui gli intrecci tra l’Inter e il club francese? Neanche per sogno, perché? ai nerazzurri piace moltissimo Serge Aurier, mentre il PSG valuta con attenzione il portoghese Joao Mario, su cui Spalletti ha già fatto intendere di non puntare.