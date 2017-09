"Il club vuole creare ua nuova area training sul modello del Real Madrid. Dovessimo trovare un'area adatta a noi, non escludo che potremmo lasciare Appiano". Era stato chiaro, due giorni fa, l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello, quando aveva chiarito come i nerazzurri fossero alla ricerca di una nuova area dove far sorgere il proprio centro operativo. Un nuovo quartier generale che, nei piani del club, deve sorgere a Milano. E, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, una prima idea porta alla zona di Piazza d'Armi, a circa due chilometri di distanza dallo stadio di San Siro.



PROGETTI E TEMPI - Nei mesi scorsi sono iniziati i contatti con Invimit, la società del Ministero dell'Economia che gestisce l'area dove costruire l'Inter Media House. L'ultimo incontro c'è stato martedì scorso a Roma tra il presidente di Invimit, Massimo Ferrarese, Antonello e Nicola Volpi e fin qui c'è ottimismo. Nei primi progetti del club c'è l'idea di costruire un centro sportivo con una decina di campi da calcio, attività commerciali - tra cui un albergo - e mediche sui 45 ettari dell'area. Il tutto per una cifra totale di circa 100 milioni di euro. Nelle prossime settimane dovrebbe esserci un altro incontro, per arrivare alla firma di un accordo preliminare prima di dare il via ai lavori.