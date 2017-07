Borja Valero aspetta l'Inter, sono le ore decisive per chiudere l'operazione che porterà il centrocampista spagnolo in nerazzurro. Walter Sabatini è a Milano così come Piero Ausilio, lavori in corso con un'idea chiara: rilanciare con un solo bonus per Borja Valero oltre ai 5 milioni fissi già stabiliti, fino ad ora nelle strategie non si arriva agli 8/9 milioni richiesti dalla Fiorentina.



LA STRATEGIA - La convinzione dell'Inter è di riuscire a chiudere alle sue basi anche grazie alla volontà di Borja Valero. Lo spagnolo ha comunicato di volere esclusivamente i nerazzurri, la trattativa prosegue e adesso la Fiorentina dovrà dare il via libera. L'Inter ha deciso la propria posizione, Borja aspetta. E Spalletti spera di averlo al più presto con sé...