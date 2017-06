Gabigol è pronto a dire addio all'Inter: dopo una stagione complicata, trascorsa a prendere polvere in panchina, è pronto a partire per mettere minuti nelle gambe. Suning vuole cederlo in prestito per non privarsi di un potenziale crack, e diversi club ci stanno pensando: il Porto, il Las Palmas e anche il Fenerbache, che nelle ultime ore ha fatto un sondaggio.