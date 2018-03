Due giovani, di proprietà della Sampdoria, obiettivi dell'Inter. La sfida di Marassi molto importante in chiave Champions sarà l'occasione per parlare, ancora una volta, di mercato. Per dare continuità a una chiacchierata informale, che c'è stata in settimana in un hotel di Milano, tra il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio e il braccio destro del presidente Ferrero, l'avvocato Romei.



OCCHIO ALLA JUVE - Argomento della discussione Dennis Praet, centrocampista belga classe 1996, cresciuto nel Genk, esploso nell'Anderlecht, pronto a fare il grande salto dopo un biennio a Genova. Il trequartista trasformato da Giampaolo in mezzala ha una clausola rescissoria da 26 milioni: chi la paga, entro il 30 giugno e in un’unica soluzione, lo acquista. L'Inter è interessata ma è consapevole del fatto che sul giocatore ci sia la Juve e soprattutto del fatto - come scrive il Corriere dello Sport - che per un club nel mirino dell’Uefa per il Fair Play Finanziario, chiudere una simile operazione e inserirla nel bilancio 2017-18 è assai complicato.



NO A TORREIRA - Praet resta possibile, così come Kownacki, per il quale Ausilio ha speso belle parole e ha confermato a Romei il suo gradimento. Nulla da fare, invece, sul fronte Torreira. Il centrocampista uruguaiano ex Pescara è stato nel mirino dell'Inter, che non ha mai deciso di affondare. Ora in pole c'è il Napoli, a un passo dall'accordo con la Sampdoria.