Serge. Il terzino, in uscita dal Paris Saint-Germain, è uno dei profili valutati dalla Juventus per sostituire Dani Alves. Secondo Sky Sport, in giornata Beppe. Quest’ultimo è la prima opzione per rinforzare la fascia destra, ma i bianconeri tengono vive entrambe le opzioni a causa dell’elevata valutazione del terzino brasiliano (il Real Madrid chiede circa 30 milioni di euro). La Juve valuta i due terzini, ma- L’agente del giocatore, Stephane Courbis, è in Italia e. Questa mattina con Marotta, in precedenza con i dirigenti dell’Inter. I nerazzurri sono molto attenti all’opportunità di mercato e attendono sviluppi sul fronte Juventus. Il Paris Saint-Germain per il terzino ex Tolosa chiede circa 25 milioni di euro., l’Inter sta valutando nuovi profili, tra cui quello di Serge Aurier., il viaggio in terra francese di Walter Sabatini ne è una testimonianza. Le due società hanno affrontato diversi argomenti e sul taccuino di Ausilio e Sabatini è finito Aurier, che in caso di arrivo in nerazzurro dirotterebbe D'Ambrosio sulla fascia sinistra, come ai tempi del Torino. Per il giocatore, dunque, si preannuncia un vero e proprio duello di mercato tra Inter e Juventus.