Dalla Cina è arrivato il via libera: a gennaio l'Inter potrà spendere. Le difficoltà della scorsa estate, legate al blocco degli investimenti all'estero imposto dal governo, sono superate, con Suning che - la conferma è arrivata in settimana - non fa parte delle aziende finite sulla black-list di Pechino. I 24 milioni di euro di "rosso" inseriti nel bilancio presentato durante il Consiglio d'amministrazione di mercoledì non fanno paura, il club di corso Vittorio Emanuele ha rispettato i paletti del Fair-play finanziario e può preparare gli investimenti per la sessione invernale del mercato.



COLPI RAGIONATI - Nuovi acquisti, sì. Ma senza spese folli. Perché anche per la stagione in corso l'Uefa controllerà da vicino i conti della società nerazzurra. Servirà andare alla ricerca degli innesti giusti per puntellare la rosa di Luciano Spalletti: serve un difensore centrale, visto anche l'infortunio di Vanheusden, in grado di dare un'alternativa in più. Ma, soprattutto, un centrocampista da schierare alle spalle di Icardi, con Brozovic e Joao Mario che, alternati fin qui in quella posizione, non hanno convinto.



OCCASIONE PASTORE - Il mercato può regalare un'occasione: Javier Pastore. Il trequartista argentino, dopo gli arrivi di Neymar e Mbappé, non sta trovando spazio al Paris Saint-Germain ed è alla ricerca di un ruolo da protagonista che possa regalargli il Mondiale con la sua argentina la prossima estate. Qualche settimana fa Massimo Moratti aveva fatto proprio il nome del Flaco - che è spesso a Milano e sarebbe molto felice di tornare in Serie A - come rinforzo ideale, ma in casa nerazzurra c'è anche un altro grande estimatore del classe '89: Walter Sabatini, colui che lo portò a Palermo nel 2009, per soli sette milioni di euro. Quello che fino a poco tempo fa sembrava un colpo impossibile, ora non lo è più. A gennaio Pastore può cambiare aria, l'Inter ci proverà.