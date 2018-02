Un'Inter camaleontica riesce ad avere la meglio sul Bologna e scaccia una crisi che poteva divenire record. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.



“Settanta giorni dopo l’ultima vittoria, l’Inter è tornata a conquistare i tre punti e battendo il Bologna, oltre a evitare di stabilire la peggiore striscia senza successi della sua storia (6 pari e 2 ko prima di ieri), è salita al terzo posto solitario in classifica. Sorpasso alla Lazio e un calcio alla crisi dove era sprofondata dopo il 5-0 al Chievo del 3 dicembre, l’ultimo incontro nel quale era riuscita a segnare più di un gol. Superare la formazione di Donadoni, alla quinta sconfitta nelle ultime 6 giornate, non è stato facile e, a dispetto della rivoluzione tattica voluta da Spalletti (ha iniziato con il 4-3-1-2, è tornato al 4-2-3-1 dopo 30', ma ha utilizzato anche il 4-4-1-1 e nel finale ha chiuso con la difesa a 3), la prestazione della squadra non è stata del tutto convincente. I nerazzurri hanno concluso il doppio rispetto agli avversari (15-8 i tiri), ma sottoporta non hanno mostrato buona mira e soprattutto hanno sofferto fino alla fine nonostante le espulsioni di Mbaye e di Masina”.