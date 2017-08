Joao Cancelo inizia a pensare all'Inter. Il terzino portoghese è sempre più convinto a dire sì ai nerazzurri. Elemento questo che può sbloccare la trattativa per Kondogbia al Valencia. L'Inter infatti ha aperto alla cessione del francese davanti alla possibilità di inserire Cancelo nella trattativa e adesso la volontà del terzino di cambiare aria può essere la chiave che sblocchi il tutto.



ROTTURA - Come riporta Super Deporte infatti, Cancelo ha espresso apertamente al Valencia la sua volontà di andarsene. Il terzino non ha trovato il giusto feeling con il nuovo allenatore Marcelino, che lo vede da titolare solo come esterno alto, preferendogli nel ruolo di terzino l'ex Inter Montoya. Questa scelta non ha trovato il benestare di Cancelo, che invece preferisce giocare come esterno basso. Una rottura che sembra essere netta e decisa e che può quindi far sorridere l'Inter. Per Cancelo tra l'altro non il primo scontro con la dirigenza spagnola: la scorsa stagione fu dura la contestazione dei tifosi nei suoi confronti, dopo che Cancelo aveva fatto capire di voler andare al Barcellona. Scontro che aveva portato il terzino a zittire tutto il Mestalla dopo un gol contro il Deportivo La Coruna. In questa vicenda quindi ricopre un ruolo decisivo Montoya che, scalzando Cancelo nelle preferenze di Marcelino, può spingere il giocatore verso l'Inter, magari con un finale diverso rispetto a quello che ha vissuto lui in nerazzurro.